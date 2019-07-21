تراجع العجز بالنسبة للعام الماضي بشكل ملحوظ

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أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المال نهار الجمعة الماضي ضمن التقرير الدوّري عن وضع المالية العامّة للأشهر الأربعة الأولى من العام 2019، تراجعًا واضحًا للعجز نسبة للفترة نفسها من العام 2018. فقد بلغ العجز في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 ما يوازي 1.38 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 1.91مليار دولار أميركي على الفترة نفسها من العام 2018. وهذا يعني أن هناك قراراً مُعيّناً في الدولة اللبنانية تمّ أخذه على مستويات عالية بلجم الإنفاق مما سمح بتراجع العجز بهذا المقدار. والأهم هو أن الإستمرار على هذا النحو إلى آخر العام الحالي سيؤدّي إلى تسجيل عجز بنسبة 7.67% من الناتج المحلّي الإجمالي أي أن الحكومة ستستطيع الإلتزام بالعجز المتوقع مع أو من دون موازنة!