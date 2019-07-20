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أرسلان: من يعتقد حضورنا في جلسة مجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلبنا فليخيّط بغير هذه المسلّة

20
JULY
2019
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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" إلى أنّ "التذاكي مرفوض ودم الناس ليس سلعة للتجارة، كاد ان يقتل وزيراً او اثنين او ثلاثة بقرار سياسي خطير بأبعاده كافة، ووزعت المكافآت المالية على المرتكبين، ووزيراً متهم مباشرة بإدارة ما حدث".


وأضاف: "لن أطيل بل أدعو رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته كرئيس لوزراء لبنان وإلا سيتهم بأنه شريكاً بتغطية ما حصل والحريص على دم أبيه الشهيد رحمه الله يجب أن يكون حريصاً على دم الناس الأبرياء ووزرائه، اذا كان يحترم موقعه كرئيس للحكومة ليس في الشكل فقط بل بالمضمون".


وختم بالقول: "فلنذهب الى مجلس الوزراء جميعاً ولنصوت على احالة قضية الاغتيال الى المجلس العدلي احتراماً لدم الشهداء واحتراماً لمجلس الوزراء كمؤسسة، ومن يعتقد حضورنا في مجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلبنا العادل والمحق فليخيّط بغير هذه المسلّة".

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