درغام: الموازنة ليست مثالية ولكنها ضرورية للخروج من الأزمات المتراكمة

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رأى النائب أسعد درغام "أن إنتاج الموازنة شكل تحديا كبيرا في هذه المرحلة، وهي بالرغم من أنها ليست مثالية الا أنها تتضمن موادا اصلاحية ضرورية للخروج من الأزمات المتراكمة"، لافتا الى "العمل الجاد والجبار الذي قامت به لجنة المال والموازنة والتي عملت على تجاوز الكثير من العقبات وحل العديد من العقد".

كلام درغام جاء خلال زيارته بلدة بزال حيث أقيم حفل غذاء على شرفه بدعوة من السيد مصطفى عثمان، بحضور الوزير السابق طلال المرعبي، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، العميد المتقاعد فيصل رشيد، وحشد من الفاعليات الاجتماعية.

وأشار درغام الى "ضرورة عودة اجتماع مجلس الوزراء، لما في ذلك مصلحة للبلد وحل الامور بهدوء ووفق المسار المؤسساتي، إذ لا مصلحة لأي من الأفرقاء السياسية ببقاء الأمور على حالها، بل المطلوب تطبيق شعار الحكومة الى العمل والسعي لتحقيق المشاريع الانمائية المطلوبة".