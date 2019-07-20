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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

قبل اثني عشر عاما، كان الظلام حالكا. ليس لأن لا اعلام في لبنان، ولا لأن وصاية خارجية ما كان تحد من حرية الاعلام. فبحلول العشرين من تموز 2007، كان قد مضى عامان واكثر على افول عهد الوصاية... وصاية الخارج على لبنان. اما وصاية بعض الداخل على بعضه الآخر، فكانت المقاومة ضدها لا تزال في البدايات. يومها، كان الصوت شبه مخنوق، والصورة محجوبة بشكل كبير.



يعرضون ما يشاؤون، ويغيبون من يريدون. يقتطعون المواقف، يشوهون الحقائق، والحقيقة دائما الضحية الأولى.



يومها، ثمة شريحة لبنانية اساسية ووازنة اتخذت القرار الكبير. لم يكن سهلا الاقدام على المغامرة... بتأسيس محطة تلفزيونية لبنانية جديدة عام 2007، مباشرة بعد حرب كبيرة تعرض لها الوطن، حرب تموز 2006، ووسط ظروف سياسية حادة التقلب، وحصار واضح على حالة وطنية عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، عادت لتأخذ حجمها الطبيعي بعد خمسة عشر عاما من الابعاد...



غير ان القرار اتخذ، ولم يكن بطبيعة الحال القرار الاول الذي يقال عن متخذيه "مجانين" او "متهورين". لكن الصوت لم يعد مخنوقا، ولا الصورة محجوبة... وبعد زوال وصاية الخارج، ذهبت وصاية بعض الداخل على بعضه الآخر الى غير رجعة.



هذه هي بكل بساطة حكاية الOTV منذ "نورت... عن جد نورت". فكانت على رغم الانتقادات والتجريح والظلم والتجني، وربما بعض الاخطاء التي لا يرتكبها الا من لا يعمل، النصف المليء من كوب الحقيقة، ولولاها لبقي جزء كبير من المشهد في غياهب التعتيم والتناسي.



هذه هي حكاية الOTV بكل واقعية. اما حكاية موازنة 2009، فتلي امس فصلها الاخير، تحت وابل من المزايدات والتناقضات والازدواجيات والشعبويات. لكن الواقع ان موازنة اقرت، وان المعركة التي خيضت في مجلس الوزراء تحت مسمى "ورقة باسيل" وغيرها انتجت واثمرت، وان لجنة مال وموازنة نشيطة نجحت في اجتراح الحلول وتجاوز العثرات، ليبقى ان قوى سياسية رئيسية في البلاد مطالبة، والشعب مطالب بالضغط عليها، حتى تتنازل عن الامتيازات وتتخلى عن المحميات، وتتخذ القرار الجريء في مئوية لبنان الكبير عام 2020، باقرار موازنة تليق بشعب كبير، وباقتصاد كبير...