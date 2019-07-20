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امن الدولة يختم مستودعا ومطبعة بالشمع الاحمر في قضاء جبيل لتزوير بلد المنشأ لبعض البضائع

20
JULY
2019
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في إطار مهامها في حفظ أمن الإدارة العامة والمؤسسات وخاصة التهرب الضريبي والجمركي، وبناء لمعلومات عن قيام أشخاص بتزوير بلد المنشأ لبعض البضائع من خلال تفريغ حوالي مئة طن من الاكياس العائدة لشركة سابك السعودية وإعادة تعبئتها بأكياس عائدة لشركة بروج الإماراتية وتهريبها إلى سوريا، قامت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك وبعد مخابرة القضاء المختص بمداهمة مستودع في محلة كفرميلات - جبيل حيث ضبطت فيه :

- طابعة لطبع أوراق مدوّن عليها "بروج - صنع في الإمارات العربية المتحدة" مع كمية كبيرة من الاكياس الفارغة الجديدة والأوراق اللاصقة مدوّن عليها هذه الماركة.

- طابعتين لطبع رمز المنتج على الأكياس.

- كمية كبيرة من الاكياس الفارغة المستعملة مدوّن عليها ماركة سابك - السعودية.

- ٦ آلات على شكل قمع لتفريغ وتعبئة الأكياس.

- ٤ آلات لختم الأكياس بعد تعبئتها، مع ميزان كهرباء.

وتم توقيف مدير العمال السوري (ف. م) الذي اعترف بعملية التبديل والتزوير، ومخلّصَي البضائع المرخّصَين ( و.م) و (م.ح) اللذين يخلّصان البضائع المذكورة على معبرَي المصنع والعبودية وتصديرها بطريقة غير شرعية إلى سوريا.

كما تم توقيف صاحب المطبعة الموجودة في حارة الناعمة اللبناني (ع.ه) الذي طبع ماركة "بروج - صنع في الإمارات" على كمية كبيرة من الأكياس دون معرفة وعلم الشركة المذكورة، حيث تبيّن أن المطبعة غير شرعية.

بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تم ختم المستودع والمطبعة بالشمع الاحمر، وتسطير بلاغات بحث وتحري بحق السوريين المتوارين عن الأنظار (أ.م) (ع.م) و (م.م) اصحاب شركة منصور المتحدة، وايداعها الموقوفين، وتسليم المضبوطات للمديرية العامة للجمارك لإجراء اللازم.

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