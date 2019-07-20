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بستاني تردّ على الدكاش: هذا كلّ ما يهمّني

20
JULY
2019
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غرّدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عبر حسابها على تويتر: "مؤسسة كهرباء لبنان ردّت اليوم على سعادة النائب شوقي الدكاش وبرهنت بالمستندات، المغالطات بخصوص تلزيم خزانات الفيول بمعمل الذوق."

وأضافت: "كل ما يهمّني اليوم، وبعد حصولي على موافقة مجلس الوزراء باستبدال معمل الذوق بآخر يعمل على الغاز الطبيعي، هو التركيز على كيفية الانتهاء من هذه المهمة بأقصى سرعة، بعيداً عن محاولات التشويش والإلهاء من هنا وهناك."

وكان الكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان قد نشر البيان التالي:

"توضيح بشأن إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق
تعقيبا على ما يتم التداول به حول إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق الحراري،
توضح مؤسسة كهرباء لبنان انه، ونتيجة صدور ورقة سياسة قطاع الكهرباء؛ ارسلت مديرية الانتاج بتاريخ ٦ تموز ٢٠١٩ طلبا لإلغاء استدراج العروض العائد لتقديم وتركيب خزاني فيول اويل في معمل الذوق؛ احالت المديرية العامة هذا الطلب بتاريخ ٨ تموز ٢٠١٩ الى مديرية الشؤون المشتركة لإعداد محضر الغاء وعرضه على لجنة المشتريات، وبتاريخ ١٦ تموز، أعدت المديرية المذكورة محضرا بطلب الالغاء سيعرض على لجنة المشتريات في أول جلسة تعقدها تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة. وهذه هي الاجراءات الادارية التي يقتضي سلوكها تباعا للبت باستدراجات العروض وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن أبوابها مفتوحة للاستيضاح عن هذا الموضوع او غيره، وذلك حرصا منها على الشفافية في ادائها."

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