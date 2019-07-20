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جبق: الصحة لا تعرف تقشفا

20
JULY
2019
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قام وزير الصحة العامة جميل جبق بجولة في مدينة النبطية، وكانت محطته الاولى زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في مكتبه في النبطية، بحضور مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" في الجنوب علي ضعون، ممثل بلدية النبطية صادق عيسى، وفد من "حزب الله" ضم مسؤول المكتب الصحفي عماد عواضة، مسؤول العلاقات العامة والعمل الاجتماعي عباس فخر الدين، مسؤول المهن الحرة والنقابات ربيع طقش، وبحضور مدير مكتب الوزير جبق الدكتور حسين عمار، ومستشاره الاعلامي الدكتور محمد عياد، وتم التباحث بالاوضاع الصحية لمنطقتي الجنوب والنبطية.

وقال الوزير جبق: "اليوم نحن بزيارة صحية لمنطقة النبطية، ولا يمكن الدخول للنبطية اذا ما تشرفنا بزيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان دخولنا الى النبطية بهدف الاطلاع على حاجات المنطقة خصوصا بعد الزيارات التي قمنا بها، وبعد اقرار الموازنة اليوم انطلقنا من الوعود الى التنفيذ، وصارت امكانيات التنفيذ موجودة، واليوم تشرفنا بزيارة الحاج محمد رعد لنرى حاجات المنطقة الملحة السريعة التي تحتاج الى تنفيذ ولخدمات سريعة لنرى ما نستطيع عمله مع بعضنا البعض، ولسد حاجات الموطنين، وكلنا نعلم ان محافظة النبطيةتضم كما هائلا من الناس، والخدمات الطبية الموجودة فيها متواضعة، بقدر ما ندعم القطاع الصحي في النبطية بالتعاون مع الاخوين الموجودين نستطيع تحسين الوضع وهو ما سنقدم عليه".

وأضاف الوزير: "كما تلاحظون فان مستشفيات الجنوب والنبطية لا ترد مريضا وتقول له لا امكانية للدخول، خصوصا بعدما اتخذنا قرارا برفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية الموجودة في المنطقة، وهذه المشكلة ومنذ 3 اشهر عملنا على حلها، واي مشكلة تواجه اي مريض نعمل على حلها من خلال المستشارين الموجودين في وزارة الصحة، وهذه القصة عملنا على حلها عندما رفعنا السقف المالي للمستشفيات الحكومية، المريض اليوم في الجنوب او النبطية لم تعد عنده مشكلة بالدخول الى المستشفى لتلقي العلاج، لقد عملنا على تفعيل المركز الصيدلي الموجود في مستشفى النبطية الحكومي"مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي"، هناك مندوب يتواصل مع وزارة الصحةوبامكانه الحصول على الادوية المزمنة للمرضى كل اسبوع او اسبوعين، نحن بصدد مشروع مع المراكز الصحية الاولية في المنطقة الذين تشملهم رعاية وزارة الصحةوالمشروع سيغطي المنطقة كلها، وهذا المشروع ليس للجنوب بل للبنان كله وفي هذه المراكز يستطيع المريض ان يتعالج ويتلقى الفحوصات مجانا على حساب وزارة الصحة ويحصل على الدواء".

وأشار الى ان "الصحة لا تعرف تقشفا، نتقشف بالكهرباء والزفت، لكن في الصحة لا تقشف".

وتوجه، بعد ذلك، الوزير جبق والنائب رعد والوفد المرافق الى منزل امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، والتقوا به بحضور مسؤول الخدمات المركزي في "حركة أمل" باسم لمع ورئيس اسعاف النبطية مهدي صادق وفعاليات النبطية. ورحب الشيخ صادق بالوزير جبق والنائب رعد وبالوفد وقال: "ان الجمعيات والنوادي في النبطية تعمل مجتمعة، ومنها ما يهتم بالثقافة او البيئة او المجال الصحي، وهناك اكثر من جمعية ومركز يعملون في هذا الشأن الانساني، من الهيئة الصحية الى كشافة الرسالة الاسلامية الى الصليب الاحمر وايضا اسعاف النبطية، الذي اجتمع الشباب فيه على تقديم الخدمة الانسانية للناس، وهم بجهوزية دائمة كل السنة وبات لهم وضعهم في المدينة، انه فريق شاب ارتاح له الوزير علي حسن خليل، والنادي الحسيني في النبطية يحث اسعاف النبطية على ثقافة خدمة الناس، وهم بحاجة الى يد مشجعة على عملهم، وانتم من خلال هذه الزيارة نتمناها زيارة دعم لاسعاف النبطية".

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