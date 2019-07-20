مشادة كلامية وضرب بواسطة زجاجة خمر بين وفيق برّاج وسائقه... تفاصيل جريمة "قريطم" التي وقعت قبل 9 سنوات تعود الى الواجهة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 27/4/2010، عُثر على المواطن (وفيق براج، مواليد عام 1944) مقتولاً داخل شقته الكائنة في محلة قريطم – بيروت، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، كما تبين حينها بأن سيارته قد سُرِقت، وهي نوع "نيسان التيما".

بالتاريخ ذاته، عثَرَت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على السيّارة في محلّة الكولا.

بتاريخ 15/7/2019، وبعد مرور أكثر من /9/ سنوات، وبناءً على معطيات توافرت للشعبة، تمكنت من كشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور، ويدعى:

أ. ق. (مواليد عام 1954، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف أنه بتاريخ 26/4/2010 حصلت مشادّة كلامية بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى تدافع، وأقدم _في لحظة انفعال_ على ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، فوقع أرضاً، بعدها غادر بسيارة المجني عليه، حيثُ ركنها في محلة الكولا وتوارى عن الأنظار.

أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.