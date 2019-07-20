هذه اللحظة الوحيدة التي أحنت فيها الملكة إليزابيث رأسها

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من المعروف أن الملكة لا يتم رصدها وهي تحني رأسها أبداً لأي شخص، ولكن مرة وحيدة أحنت فيها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وكانت لحظة مرور الموكب الذي يحمل جثمان.

فقد أحنت الملكة رأسها إحتراما و تقديرا لوالدة أحفادها و زوجة إبنها السابقة.

توفيت الأميرة ديانا في حادث مأساوي، في 31 أغسطس من عام 1997، حين كانت في عطلة مع عشيقها الملياردير دودي الفايد، حيث تحطمت السيارة التي كانا فيها في نفق بباريس، وقتل دودي والسائق على الفور، فيما أعلنت وفاة الأميرة في المستشفى في الساعة الرابعة صباحا.

من المعروف أن الملكة لا يتم رصدها وهي تحني رأسها أبداً لأي شخص، ولكن مرة وحيدة أحنت فيها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وكانت لحظة مرور الموكب الذي يحمل جثمان.

فقد أحنت الملكة رأسها إحتراما و تقديرا لوالدة أحفادها و زوجة إبنها السابقة.

توفيت الأميرة ديانا في حادث مأساوي، في 31 أغسطس من عام 1997، حين كانت في عطلة مع عشيقها الملياردير دودي الفايد، حيث تحطمت السيارة التي كانا فيها في نفق بباريس، وقتل دودي والسائق على الفور، فيما أعلنت وفاة الأميرة في المستشفى في الساعة الرابعة صباحا.