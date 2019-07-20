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بالصورة: سرق منازل في بيروت موهماً أصحابها بأنه وسيط عقاري... هل وقعتم ضحيته؟

20
JULY
2019
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي - شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
 
 
 
بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف:
 
_ ح. خ. (مواليد عام 1985، لبناني)
 
للاشتباه بقيامه بعدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية من داخل منازل ضمن محافظة بيروت، موهماً أصحاب المنازل بأنه وسيط عقاري (سمسار عقارات)، ويريد تصوير المنزل من الداخل بهدف عرض الصور على الزبائن، طالباً من الضحية الخروج من الغرفة التي ينوي تصويرها كي تظهر فارغة، عندها يقوم بعملية السرقة، ثم يغادر ليتوارى بعدها عن الأنظار.
 
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170/01 – 810171/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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