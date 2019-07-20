منوها بإنجاز الموازنة... النائب إدكار طرابلسي يبارك لمالكي العقارات في المخيمات الفلسطينية ويبدي ارتياحه لأوضاع الجامعة اللبنانية

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نوّه النائب إدكار طرابلسي في بيان بإنجاز موازنة العام 2019 آملا أن تشكل منعطفا يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وما وُعدنا به في مؤتمر "سيدر" وما سينتج عنه من فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية. ودعا طرابلسي إلى تحكيم لغة العقل والمنطق بعيدا من المزايدات لإنقاذ الوضع المتدهور.

على صعيد آخر، بارك النائب طرابلسي لأصحاب الاملاك القائمة عليها مخيمات فلسطينية لاقرار البرلمان بقانون الموازنة اعفاءات من رسوم انتقال الملكية وتسوية المخالفات القائمة على هذه العقارات.

وشكر النائب طرابلسي في بيان الزميلين سليم خوري وادي معلوف اللذين قدما مع النائب طرابلسي اقتراح القانون. وشكر الزميل النائب ميشال موسى لتعاونه ولدعمه ولتحريكه الامر مع الوزير علي حسن خليل الذي سبق واقترح صيغة حل وأيد الاقتراح. والشكر الكبير لمجلس النواب ولرئيسه الاستاذ نبيه بري للموافقة على هذه المادة والاعفاءات التي يستحقها اصحاب الاملاك المظلومين من سبعة عقود".

على صعيد آخر، زار النائب طرابلسي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وهنأه بـ "إنصاف القضاء اللبناني له ولوقف حملة الافتراءات المغرضة بحقه"، وناقش طرابلسي مع رئيس الجامعة أوضاع فرعي زحلة والفنار وكلية الزراعة في الدكوانة ومعهد الدكتوراه، وابدى ارتياحه لحفظ "التوازن الوطني في الكادرين الأكاديمي والوظيفي".

كما تطرق البحث الى كيفية "تعزيز الثقة بالجامعة الوطنية بعد الاضراب الطويل، والاطمئنان لاستكمال العام الدراسي ولنوعية التدريس وعدم تعرضه لهزات مستقبلية لتبقى الجامعة اللبنانية مقصدا موثوقا يجتذب الطلاب المتفوقين وابناء جميع الطبقات الاجتماعية".