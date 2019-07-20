عناوين الصحف ليوم السبت 20 تموز 2019

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الاخبار

موازنة 2019 تكشف المحميّات... و«تُوَرِّط» حزب الله!

الجمهورية

إقرار الموازنة المصروفة

إستعجال رئاسي لحل سياسي للحكومة.. ومناوشات الموازنة تعلو النقاشات

البناء

أقلّ من ثلثي المجلس مع الموازنة... وتعديلات تطال «الجزر المالية»... والـ 3 دون البنزين

تسوية مع المتقاعدين... وتجميد «ليبان بوست»... والحريري لموازنة 2020 وعودة الحكومة

اللواء

«الموازنة» تفلت من محاولات التطويق وحراك العسكريين: بتأييد 83 نائباً

«انتفاضة الحريري» في الداخل تعدّل المسار .. ومجلس الوزراء ينتظر مبادرة لإنقاذه

L'Orient-Le Jour

Le Liban a enfin adopté son budget pour 2019

The Daily Star

Lebanon finally passes ‘reforming’ 2019 budget