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موازنة 2019 من وراءكم والأزمة الاقتصادية المزمنة أمامكم

19
JULY
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

أيها اللبنانيون، موازنة 2019 من ورائكم، والأزمة الاقتصادية المزمنة، أمامكم.

أما المطلوب اليوم، فالخروجُ من منطق المزايدات السياسية، وتكوينُ مناعةٍ وطنية ضد الشائعات التي دفع العسكريون المتقاعدون ثمنها في المرحلة الأخيرة، تمهيداً لاستعادة الثقة بالدولة.

والمطلوب اعتباراً من الغد، توجيهُ الأنظار نحو موازنة 2020، والضغط على القوى السياسية صاحبة المحميات، لاتخاذ القرارات الجريئة المطلوبة لتحقيق النقلة النوعية التي يَتفق الجميع على أنها لم تتحقق حتى الآن، بسبب تمسك البعض بامتيازات سياسية كان لها الدور الاكبر في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، على مرِّ السنين... علماً أن الموضوعية والإنصاف يقتضيان الإشارة إلى ان الموازنة الحالية حَمَلَت توجُهات إصلاحية مهمة، لم تكن ممكنة لولا مواقف بعض الوزراء حكومياً، ومِن دون عمل لجنة المال الموازنة... مع الإشارة إلى أن التسوية على الحسابات لم تمرّ، على رغم رهانات البعض.

والمطلوب اعتباراً من الغد ايضاً، أن ينصبَ الجهدُ على توفير المخرج المناسب لحادثة قبرشمون، بما يؤمن عودةَ الحكومة الى الانعقاد، من دون العودة عن تحقيق العدالة... وفي هذا الاطار، عُلم ان النائب السابق وليد جنبلاط يلقي مساء الغد كلمة تُنقل مباشرة على الهواء، بدعوة من مؤسسة العرفان التوحيدية.

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