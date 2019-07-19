المكتب التربوي في التيار يكرم الطلاب المتفوقين الذين حضروا دوراته التدريبية

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جرياً على عادته السنوية، كرّم المكتب التربوي في التيار الوطني الحر المتفوقين من الطلاب الذين تسجّلوا وحضروا الدورات التدريبية المجانية التي نظّمها خلال شهر أيار لصفوف علوم الحياة والعلوم العامة.

جرى التكريم في مقر هيئة القضاء، وحضره النائب روجيه عازار ممثلاً برئيس بلدية عرمون اسكندر آصاف، مسؤول المكتب التربوي روك مهنا ومدير جامعة AUL - الكسليك الدكتور طارق صادق، الأساتذة الذين قدّموا الدورات إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والتربويين والشخصيات والطلاب المُكرَّمين وذويهم وأعضاء المكتب التربوي.

وألقى مسؤول المكتب التربوي كلمة جاء فيها:

"الله معكن. الله مع النجاح. الله مع لبنان القوي. بقولو الإنسان بيتمرجح بحياتو بين حَدّين: بين الفشل والنجاح. مش صحيح. من ناحية الفشل، بقول فخامة الرئيس العماد ميشال عون: الفشل هوي عدم المحاولة من الأساس، أما عدم النجاح بعد المحاولة فهوّي درس لبكرا." أما من ناحية النجاح، فالشباب والصبايا يللي جامعينا اليوم تا نكرّمن بتفوّقن، هنّي دليل واضح على إنّو النجاح مراتب.

وتابع مهنّا: "ما رح طوّل كتير عليكن، بس بدّي وصّيكن وصيّة خلوّها دايماً ترافق نجاحاتكن وتفوّقكن: "التسلّق الحقيقي ببلّش لما توصالو للقمة". خلّو دايماً ببالكن إنّو الإنجاز هوّي مُحفّز لإنجاز لاحق، هّوي سببو وهوّي نتيجتو. كفّو متل ما إنتو وما تكسرو الحلقة. البكرا قدّامكن، والله وأهلكن ونحنا معكن مش وراكن...ضلّكن الجيل القوي تا يبقى لبنان القوي. بإسمي وبإسم أساتذتكن وكافة أعضاء المكتب التربوي بالتيار الوطني الحرّ يللي بيضتولو وجّو، منهنّيكن ومنشدّ عا إيديكن. الله يقوّيكن وألله يحميكن."

ثم ألقى الدكتور طارق صادق كلمة ركّز فيها على دور القطاع التربوي المدرسي والجامعي في نشأة الأوطان، مشيداً بنشاط المكتب التربوي في التيار في هذا الصدد. كما وضع صادق جامعة AUL في خدمة التربية الوطنية والطلاب كلما نادت الحاجة.

بعدها ألقى آصاف كلمة النائب عازار شدد فيها على أهمية التعليم والتربية لنقل الأمم من مستوى حضاريّ لآخر، ومنوهاً بأداء المكتب التربوي في التيار الذي بات يشكل علامة فارقة في الإنجاز التربوي على الصعيد الوطني، شاكراً جهوده وسهره على أجيال لبنان الطالعة.

وخاطب عازار الطلاب المتفوقين قائلاً: "إنتو ركيزة لبنان القوي يللي عم نسعى إلو. إنتو أمل بكرا والإستثمار الحقيقي لتقدمنا".

في الختام تم تسليم الطلّاب المتفوقين الدروع والجوائز وهم:

الأول في علوم الحياة: سيلين فؤاد البعينو بمعدّل عام 17.82، وحصلت على كابين لأربعة أشخاص في منتجع كاستيل - ماري السياح طيلة فصل الصيف، تقدمة النائب روجيه عازار.

الأول في العلوم العامة: رونالد وديع توما بمعدّل عام 17.47، وحصل على كابين لأربعة أشخاص في منتجع كاستيل - ماري السياحي طيلة فصل الصيف تقدمة النائب روجيه عازار.

أما الجائزة التي قدمتها جامعة AUL وهي عبارة عن منحة جامعية مجانية لديها طيلة ثلاث سنوات في الاختصاص الذي يختاره الطالب، فقد حصل عليها الطالب رالف جان-كلود الصايغ.

ثم رفع الجميع نخب النجاح والتفوّق وقُطع قالب الحلوى.

إن المكتب التربوي في التيار يهنّىء الطلاب المتفوقين وذويهم، ويعدهم أنه سيبقى إلى جانبهم وإلى جانب شباب لبنان الذين هم نواة مستقبل وطننا القوي وشعبنا العظيم.