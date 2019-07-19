بو صعب: الحسم على اساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا ب3000 آلاف ليرة

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قال وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: "من المؤسف أن نرى العسكريين المتقاعدين في الشارع للدفاع عن حقوقهم، والبعض يقول إنه سيتوجه للطعن، ونحن نشجعه على ذلك أن هذا حق له".



أضاف: "إن "مجلس النواب يشرع، وثمة بنود كثيرة في الموازنة تعني القوى الأمنية، فنحن ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسبا".

وتابع: "لم تحدث أي صفقة. كما أن مواقفنا واضحة وصريحة".



وأشار إلى أن "الحسم على اساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا ب3000 آلاف ليرة، والامر يتم تطبيقه على كل موظفي الدولة اللبنانية"، لافتا إلى أن "المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب فقط، وهي لا تطال العسكريين والرتباء انما الضباط من رتبة عقيد وما فوق".