السيد نصرالله يلتقي المساعد الخاص لرئيس ​البرلمان الإيراني​... ماذا قال؟

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التقى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بحسب ما أفاد "الإعلام الحربي المركزي".



وبحسب الإعلام الحربي، قال نصرالله إنّ "المقاومة وببركة دماء الشهداء هي اليوم في أحسن أحوالها وأسمى مواقعها في الوقت الذي تقوم فيه أميركا والصهاينة بمواصلة ممارساتهم العدوانية للمساس بأمن المنطقة، كما يجري اليوم في سوريا، حيث تحول أميركا دون تطهيرها من آخر فلول الإرهابيين وتمنع بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين الى بلدهم"، متابعًا بالقول: إنّ هذا التّدخّل السياسي الأميركي "سيبوء قطعًا هو الآخر بالفشل".