موضوع خطف احدى الفتيات في بعلبك يتفاعل... ولكن إليكم المفاجأة الصادمة!

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اوردت الوكالة الوطنية خبراً مفاده انّ الفتاة ر. ج. غ. تعرّضت للخطف من قبل مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء، من أمام مركز عملها عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك في محلة دورس.



ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن اعتصام نفذته عائلة الفتاة في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك، استنكارا للحادثة، واصدرت بيانا أوضحت فيه مجريات عملية الخطف، وقالت: "كانت ابنتنا متجهة إلى عملها قبل أن تعترضها سيارة خرج منها 3 مسلحين وتحت تهديد السلاح، وإننا نسلم أمرنا للسلطات المختصة التي تقوم بإجراءاتها منذ الساعة الثامنة صباحا، ونطالب الدولة بالوقوف أمام مسؤولياتها حتى عودة ابنتنا إلى منزل أهلها".



موقع "VDLnews" تحرّى عن الموضوع فتبين انّ الفتاة ليست مخطوفة بل كانت قد كتبت كتابها، ورحلت مع زوجها.