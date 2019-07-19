النائب إدكار طرابلسي زائرا رئيس الجامعة اللبنانية: مرتاحون لحفظ التوازن الوطني في الجامعة

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زار النائب الدكتور ادكار طرابلسي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وهنأه لإنصاف القضاء اللبناني له ولوقف حملة الافتراءات المغرضة بحقه.



وناقش النائب طرابلسي مع رئيس الجامعة أوضاع فرعي الجامعة في زحلة والفنار وكلية الزراعة في الدكوانة ومعهد الدكتوراه وابدى ارتياحه لحفظ التوازن الوطني في الكادرين الأكاديمي والوظيفي.



وتباحث النائب طرابلسي والرئيس ايوب في كيفية تعزيز الثقة بالجامعة الوطنية بعد الاضراب الطويل، والاطمئنان لاستكمال العام الدراسي ولنوعية التدريس وعدم تعرضها لهزات مستقبلية لتبقى الجامعة اللبنانية مقصدا موثوقا يجتذب الطلاب المتفوقين وابناء جميع الطبقات الاجتماعية.