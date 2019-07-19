بستاني ترد على نائب القوات

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ردت وزير الطاقة والمياه ندى بستاني معلقةً على كلام النائب شوقي الدكاش أثناء مناقشة الموازنة والذي زعم فيه عن نية مؤسسة كهرباء لبنان تلزيم خزانات للفيول أويل في الذوق، فكتبت عبر فايسبوك "يهم وزيرة الطاقة والمياه أن تلفت انتباه سعادة النائب الى انها ما تهربت يوماً عن الاجابة عن أي تساؤل محقّ ولم تصمت يوماً في وجه ادعاءات أقل ما يقال عنها انها خاطئة بدليل انها توضح التالي:

كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أطلقت في ٣/٥/٢٠١٧ استدراجاً للعروض لتركيب خزانين لمادة الفيول أويل في معمل الذوق الحراري، ولكن فور موافقة مجلس الوزراء في نيسان ٢٠١٩ على الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تضمنت توقيف معمل الذوق عن العمل في المدى المنظور واستبداله بمعمل جديد على الغاز الطبيعي، ومنعاً لأي تعارض مع الخطة، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ الاجراءات الادارية الآيلة الى الغاء استدراج العروض المذكور لانتفاء الحاجة الى هذين الخزانين؛ فاقتضى التوضيح".