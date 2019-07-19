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سليم صفير يستقبل المهنّئين بانتخابه رئيساً لجمعية المصارف

19
JULY
2019
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شكّل حفل الاستقبال الذي أقامه بنك بيروت مساء أمس لمناسبة انتخاب رئيس مجلس إدارته مديره العام الدكتور سليم صفير رئيساً لجمعية مصارف لبنان، تظاهرة اقتصادية ومالية بامتياز. إذ شهد فندق الـ"فور سيزن" في بيروت توافد الفاعليات المالية والاقتصادية والتجارية والديبلوماسية والروحية والأكاديمية والإعلامية.

 

واستقبل رئيس الجمعية الدكتور صفير في حضور نائب الرئيس نديم القصار، أمين السرّ وليد روفايل، أمين الصندوق تنال الصبّاح، الأمين العام للجمعية مكرم صادر، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، وأعضاء مجلس إدارة بنك بيروت، وفوداً من المهنئين، من بينهم: النائب زياد حواط، النائبان السابقان محمد قباني وعمار حوري، الوزير السابق فريج صابونجيان، نواب حاكم مصرف لبنان، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس مجلس إدارة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو، رئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميّل على رأس وفد من الجمعية، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" يحيى قصعة، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال" نبيل عيتاني، رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع "كفالات" خطار أبي حبيب، الرئيس المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور، رئيس جمعية الشركات المالية أنطوان ديب، نانب رئيس بورصة بيروت غالب محمصاني، رئيس جمعية وسطاء بورصة بيروت ألكسندر سالم، رئيس اتحاد الصرافين في لبنان محمد مراد، رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري على رأس وفد من الغرفة، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت ابراهيم الملاح على رأس وفد، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي على رأس وفد من النقابة، رئيس جمعية مطوّري العقار في لبنان نمير قرطاس على رأس وفد من الجمعية، نقيب تجار مال القبان إرسلان سنّو، رئيس مستوردي الأواني المنزلية عبد الودود نصولي، الرئيس السابق للـ"نادي الرياضي" هشام جارودي، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.

 

كذلك حضر مهنئاً، المطران سيمون فضول، القاضي عباس الحلبي رئيس الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي، نقيبا الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف قصيفي، مدير الإعلام والعلاقات العامة في القصر الجمهوري رفيق شلالا، رئيس فرع المراسم لدى المديرية العامة لرئاسة الوزراء لحود لحود، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم، رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU جوزف جبرا، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، مدير وكالة الأنباء المركزية فيليب أبي عقل، رئيس مجلس إدارة تلفزيون MTV ميشال المرّ، ووفود من: لجنة الرقابة على المصارف، نقابة المحامين في بيروت، نقابة المهندسين في بيروت، نقابة الأطباء في بيروت، نقابة أصحاب المستشفيات، نقابة الصيادلة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين، نقابة أصحاب شركات السياحة والسفر، نقابة الوكلاء البحريين، تجمّع شركات مستوردي النفط، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، نقابة الطباعة، نقابة الصاغة، نقابة تجار ومنشئي البناء، اتحاد تجار جبل لبنان، جمعية تجار مار الياس، وفد جمعية تجار الحمراء، جمعية تجار وصناعيّي جبيل، جمعية تجار جونيه كسروان، تجمّع صناعيي بيروت، اتحاد بلديات جبيل، اتحاد بلديات المتن.

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