عطالله: لا بدّ من إقفال وزارة المهجرين في مهلة زمنية محددة ولأول مرة هناك خطة شفافة

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شدد وزير المهجرين غسان عطالله خلال جولة له في البقاع الشمالي استهلها من بلدة القاع على أن "هذه المنطقة صمدت في وجه كل الصعوبات وعلينا أن نكون أوفياء معكم أنتم الذين بقيتم في أرضكم"، مشيراً الى "أننا جميعنا نعرف كيف صمدتم في وجه الارهاب ومن عنده حق في وزارة المهجرين سيأخذه".



ولفت الى أن "عندما أردت زيارة هذه البلدة لم يقل لي أحد أن هناك بوابات إنما قيل لي كل الأبواب مفتوحة لك".



بعدها انتقل الى بلدة الهرمل، حيث أشار الى "أننا أثبتنا معكم كيف يكون لقاء الأقوياء وقصدت أن تكون زيارتي الى المنطقة في ذكرى حرب تموز فهذه أرض طيّبة وقفت في وجه العدو".



واضاف:" تربينا على أن نستقبل الضيف بالترحاب وهكذا استقبلتموني وكل أبواب الهرمل شُرّعت لي".



وشدد على أن "وزارة المهجرين تُعنى بجميع من تهجّروا على كافة الأراضي اللبنانية وفي بعلبك والقاع والهرمل ملفات كثيرة وأنا سأكون الى جانب ذوي الحق"، لافتاً الى أن "لا بدّ من إقفال هذه الوزارة في مهلة زمنية محددة ولأول مرة هناك خطة شفافة من دون استنسابية وهدفي الا يُظلم أحد".