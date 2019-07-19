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الرئيس عون: ما حصل في قبرشمون لا تمحي آثاره الا محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة

19
JULY
2019
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان العيش المشترك في منطقة الجبل مصان بارادة ابناء الجبل اولا وبرعاية الدولة ومؤسساتها ثانيا، لافتا الى ان ما حصل مؤخرا في منطقة قبر شمون لا تمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم.

وابلغ الرئيس عون وفدا من رؤساء الاديرة والكهنة في منطقة الشوف خلال استقباله لهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور النائب الدكتور ماريو عون، ان ما من احد يرضى بتكرار ما حصل، ولن يكون احد فوق القانون والاجراءات القضائية العادلة. ولفت الرئيس عون الى ان تفعيل حضور الدولة في الجبل وغيره من المناطق لا يكون فقط بالامن، بل ايضا بالانماء وتعزيز قطاعات الانتاج لتوفير فرص عمل جديدة كي لا تنحصر في العاصمة والضواحي والمدن الساحلية، بل في المناطق كافة.

وابلغ الرئيس عون الوفد انه سيمضي قسما من الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين كما جرت العادة وستكون مناسبة للقاء ابناء المنطقة والاطلاع على حاجاتهم.


وكان النائب عون استهل اللقاء بشكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه بحاجات ابناء المناطق اللبنانية ولاسيما ابناء الشوف، عارضا للواقع الراهن في المنطقة وحاجاتها الانمائية. ثم دار حوار بين الرئيس عون ورؤساء الاديرة والكهنة المشاركين في الوفد تناول الاوضاع العامة في منطقة الجبل.
الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ثقافية وانمائية وديبلوماسية.

لجنة تكريم الصحافي الفرد ابو سمرا
واستقبل الرئيس عون لجنة تكريم الصحافي الراحل الفرد ابو سمرا التي ضمت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنواب ياسين جابر وعلي عسيران وعلي فياض والوزيرين السابقين عصام نعمان وبشارة مرهج والسيد معن بشور والاباتي انطوان ضو وامين عام اتحاد المحامين العرب المحامي عمر الزين ونجل الصحافي الراحل المهندس طارق الفرد ابو سمرا، حيث تناول البحث خلال اللقاء تكريم الصحافي الراحل لمناسبة مرور سبعة وثلاثين سنة على وفاته.

في مستهل اللقاء، القى الرئيس الفرزلي كلمة شكر فيها الرئيس عون على استقبال الوفد وقبول رعاية "تكريم احد رواد الصحافة اللبنانية المميزين الذي لعب دورا مركزيا ومهما في بناء جسر التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، وصاحب نظرية العمل للحديث عن لبنان كمركز للتفاعل بين الحضارات وليس فقط بين الاديان"، مشيرا الى ما كان للراحل كسكرتير للمؤتمر القومي العربي، "من دور في تأمين الوحدة الوطنية والفكر العروبي والاراء المشرقية التي تمثلون انتم اليوم رمزا من رموزها".
بدوره، شكر المهندس ابو سمرا للرئيس عون استقباله الوفد، لافتا الى انه يتابع نشاط رئيس الجمهورية في القلب قبل العين وسعيه الى احياء ذكرى من لم تكن لهم ذكرى في العهود السابقة، منوها بان ابرز ما قام به الصحافي الراحل هو ارسال صحيفة "القلم الصريح" اسبوعيا الى المهجر على مدى خمسين عاما منشئا منذ ذلك الحين الجسر الاغترابي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. وكشف انه وضع بتصرف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الحريص على هذا الجسر كل الاقراص المدمجة العائدة للصحيفة التي هي بحوزة جامعة البلمند والجامعة الاميركية لتدريس الصحافة .

الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مثنيا على انجازات الصحافي الراحل ومؤكدا حرصه على عدم تفويت فرصة تكريم كبار الرجالات اللبنانيين، وقال: كما كرمنا بالامس المعلم بطرس البستاني الذي كان له الفضل الكبير على التطور الثقافي والفكري الحديث، نجد انفسنا اليوم ملزمين معنويا بتكريم الصحافي ابو سمرا، منوها بان لقاء اليوم يأتي في العام الذي سيتم فيه التصديق على انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في الامم المتحدة التي ستكون من مهامها البحث وتعليم الحضارات والاديان والاثنيات في العالم، كما ستضم الاعراق والثقافات كافة التي كانت في اساس تأسيس الحضارات الحديثة.
واعاد الرئيس عون التأكيد على "ان لبنان هو بلد الحوار، فصحيح ان ابناءه قد يختلفون في السياسة الا انهم لم يختلفوا يوما على العيش معا في اطار من عيش مشترك وديموقراطية واحترام المعتقد، الامر الذي يجعل منه نموذجا للعالم اجمع لا سيما بعد المرحلة الاخيرة التي طبعت بالخلاف السياسي الحاد بين الافرقاء من دون ان ينسحب هذا الامر على الوطن".

الممثل الرئاسي الشخصي في الفرانكوفونية
ديبلوماسيا، عرض الرئيس عون مع ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية للفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان عمل المنظمة والتحضيرات الجارية لافتتاح المكتب الاقليمي للفرانكوفونية في بيروت بعد تأمين مقر له في الوسط التجاري، اضافة الى النشاطات التي توليها المنظمة اهتماما في لبنان.

السفير حسام دياب
واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في نيجيريا السفير حسام دياب الذي اطلع منه على احوال اللبنانيين في نيجيريا والعلاقات اللبنانية- النيجيرية، وسبل تطويرها .

رئيس بلدية الرميلة
وفي قصر بعبدا، رئيس بلدية الرميلة السيد جورج خوري الذي عرض مع الرئيس عون حاجات البلدة.

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