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بستاني من ايعات: الإستشاري سيقوم بمسح المنطقة المحيطة لتحديد مصادر التلوث

19
JULY
2019
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زارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني محطة تكرير الصرف الصحي في ايعات للاطلاع على عمل المحطة يرافقها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.


وبعد الجولة على أقسام المحطة والاستماع الى رؤساء الاتحادات والبلديات والمشغل عن عمل المحطة وعوائق سير عمل المحطة خصوصا في فصل الشتاء واختلاط مياه الأمطار بالصرف الصحي ، اعتبرت الوزيرة ان وضع المحطة في ايعات استثنائي مؤكدة العمل على معالجة التعديات ومسح حاجة المزارعين حول كميات الأمطار المطلوبة لمعرفة كيفية تطوير المحطة .


واشارت الى أن الإستشاري سيقوم بمسح المنطقة المحيطة لتحديد مصادر التلوث الصناعي والزراعي التي تهدد عمل محطة معالجة الصرف الصحي.


من جهته، قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر:" نعمل ضمن خطة متكاملة بشكل مشترك لمعالجة الموضوع... هناك اكثر من عامل وكميات الأمطار التي تصل الى المحطة وتعيق عملها ...وقسم من هذه المؤسسات غير مرخصة ونقوم بعملية مسح شاملة للمعتدين ومن يلوث عليه ان يلزم القطاع الخاص وان يدفع مقابل ذلك".

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