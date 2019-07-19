زيارة مفاجئة للتفتيش.. وضبط مخالفات!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن زيارة مفاجئة للمفتشة العامة الصحية والزراعية في التفتيش المركزي، ضم فريقا من المفتشين المختصين، الى وزارة الزراعة، تفقد خلالها مختلف المصالح والدوائر واطلع على سير العمل ومدى انضباط الموظفين وتقيدهم بالانظمة المرعية وباحكام الدوام عند الحضور والمغادرة.



كما شملت الزيارة اجتماعا في مديرية الثروة الحيوانية مع الاطباء البيطريين، والطلب من الديوان بعض الملفات المتعلقة بالموظفين.



وكانت حصيلة هذه الجولة ضبط عدد من المخالفات حيث باشر المفتشون المختصون تحقيقاتهم بها تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بهذا الخصوص.