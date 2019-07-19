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"اطلاق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات"

19
JULY
2019
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أُطلقت حملة "ماتخاطر فيها" الوطنية للوقاية من حرائق الغابات يوم 12 تموز 2019، وهي ضمن مشروع الغابات لتحسين الحياة (LiF) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).


وقد أطلقتها جمعية التحريج في لبنان وجمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، الجيش اللبناني، الدفاع المدني ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى مجلس الوزراء.


تهدف الحملة بشكل رئيسي إلى توعية البلديات وأعضاء المجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدّة إجراءات يمكنها المساعدة على الوقاية من حرائق الغابات. وتشمل الحملة أيضاً ورشة عمل في 23 تموز الجاري بعنوان "الوقاية والاستعداد لمواجهة حرائق الغابات" سيجتمع فيها ممثّلو البلديات من القرى المعرّضة لخطر حرائق مرتفع. ستضم الورشة تدريبات للمشاركين على إجراءات الوقاية من حرائق الغابات، واجراءات الجهوزية والاستجابة في حال نشوب حريق كما واجراءات التعافي واعادة التأهيل بعد حصول حريق.


تنظّم الجمعيتان أيضاً على مستوى المجتمع المحلي وللمتطوعين أيام لتنظيف الغابات في القرى المعرّضة لخطر حريق مرتفع من أجل الحد والوقاية من الحرائق، وذلك في كل من المواقع التالية: راشيا، حامات، القرعون، الرمادية، عندقت، الرملية ودميت.


ويخسر لبنان حوالي 1500 هكتار من الأراضي الحرجية سنوياً بسبب حرائق الغابات وقد خسر لبنان في عام 2007 حوالي 4000 هكتار من غاباته. تذكّرنا حملة "ماتخاطر فيها" بأنّنا مسؤولون كأفراد عن اتخاذ الإجراءات لحماية غابات لبنان من الحرائق.

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