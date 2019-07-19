قوى الأمن: ساعدونا في القبض على هؤلاء الثلاثة!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بناء على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صوراً لثلاثة مشتبه بهم، لقيامهم -كل على حدة- بأعمال نشل وسرقة، بتواريخ وأماكن مختلفة في العاصمة بيروت.



- المشتبه به الأول: أقدم على نشل حقيبة نسائية من داخل سيارة في محلّة المصيطبة - بيروت، ثم حاول سرقة مبلغ من المال من صراف آلي "A.T.M."، بواسطة بطاقة إئتمانية كانت في داخل الحقيبة، متنكرا بشعر مستعار ونظارات شمسية.



- المشتبه به الثاني: قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب موظف في أحد مستشفيات العاصمة.



- المشتبه به الثالث: سرق حقيبة نسائية من داخل غرفة مريض في أحد المستشفيات.



لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين تعرفوا إلى أي منهم، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170/01 - 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون".