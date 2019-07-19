اقتراح التيار منع التسوية على الحسابات

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صوت المجلس النيابي مساء امس على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب الان عون باعطاء مهلة 6 اشهر لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بالحسابات المالية والصيغة التي صوت عليها التيار الوطني الحرّ منعت التسوية على الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم لأن الحل الذي كان مطروحاً يقضي بالموافقة على حسابات العام 2017 فقط مع ما يعنيه ذلك من اقفال للملف فيما يتعلق بالسنوات الماضية، وبالتالي فمهلة 6 اشهر لديوان المحاسبة للتدقيق بالحسابات التي سبق وانجزتها وزارة المالية انقذت الحسابات المالية ولم تسمح بالتسوية عليها او تصفيرها.