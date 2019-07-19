مفاوضات «البساتين» تابع...

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ولم تمنع مناقشات الموازنة من مواصلة المساعي لإيجاد المخرج الآمن من مأزق حادثة البساتين في الجبل والعودة الميمونة لجميع المكونات الى طاولة مجلس الوزراء، وسجل هامش الجلسة اجتماع ثلاثي جمع الحريري والنائب تيمور جنبلاط ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، وآخر جمع الحريري وشهيب ووزير الدفاع الياس بو صعب، حيث قال الحريري رداً على سؤال عن مساعيه في هذا الشأن «ان شاء الله خير»، علماً ان ابوفاعور كان قال صباحاً عن هذه المسألة «تم تقديم مبادرة ورفضها الطرف الآخر وليست المبادرة الأولى التي يتمّ رفضها».

كما سجلت أكثر من دردشة بين الحريري والوزير أكرم شهيب بعد أن انتقل الاول الى مقاعد النواب وجلس الى جانبه.