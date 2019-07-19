عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 19-07-2019

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الاخبار

هندسات مصرف لبنان تطلق «سباق الفوائد» بين المصارف

المجلس النيابي يشرّع مخالفة الدستور

الجمهورية

بعد الموازنة... ترميم الحكومة

الموازنة اليوم بأكثرية 90 صوتاً ... وبعدها "الأزمة الكبرى"؟

البناء

الحكومة تضمن التصويت على الموازنة... ووزير المال يعِد بآخر قطع حساب

وقف إجراءات وزير العمل واستقالة الموسوي نجما ساحة النجمة... وغياب قبرشمون

اللواء

موازنة الـ«136 معبَر»: فضيحة التهريب المالي المُشَرعَن!

برّي يُرجئ التصويت لإحتواء «غضَب العسكر» واستقالة نوّاف الموسوي وتنحِّي المقداد

الديار

الحريري : «الثنائي الشيعي» متعاون و«المزايدات» الدرزية والمسيحية «ستخرب البلد»

جنبلاط يتصل بالشيخ الغريب «للتهدئة» وتباين بين بعبدا وبيت الوسط حول «التسوية» !

تكليف الوزير جريصاتي بتوجيه من الرئيس عون وتعاون الاطراف ايجاد الحل القضائي