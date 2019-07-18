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على وقِع دخوِل مناقشة مشروع موازنة 2019 المرحلة النهائية ..

18
JULY
2019
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على وقِع دخوِل مناقشة مشروع موازنة 2019 المرحلة النهائية، سلسلُة مشاهداٍت ُيمكُن تسجيُلها اليوم، سواء داخَل المجلس النيابي أو على المستوى العام:


أولاً: مواصلُة بعض النواب المزايدات المعهودة، في استثماٍر سياسٍي مفضوح وُمعتاد للنقل المباشر، على َرغم التموُضع المعروف لُكتلهم، والتاريخ المفضوح لأحزابهم وتياراِتهم، أو حتى لأشخاِصهم، على مستوى الإصلاح ومكافحة الفساد والحرص على المال العام... كُل ذلك في موازاِة تحركاٍت شعبية في محيط مجلس النواب، ابرُزها للعسكريين المتقاعدين...


ثانياً: محاولٌة حثيثة من نواب القوات اللبنانية لتبرير التناقض بين تصويت القوات ضد الموازنة في المجلس، ومعها في الحكومة، بعد الاستغراب الواسع الذي أثاره الموقُف المستِجد في الأوساط الشعبية. ولفت في هذا الإطار إهداُء النائب آلان عون زمَيله جورج ْعقيص ُنسخًة عن الدستور اللبناني، في خطوٍة رمزية بالغة الدلالة...


ثالثاً: مراوحُة الحل السياسي المطروح لحادثة قبرشمون، وهو ما َيطرح السؤاَل الكبير حول مصير مجلس الوزراء في مرحلِة ما بعد إقرار الموازنة...


رابعاً: تراُجٌع واضح لوزارة العمل عن تطبيق القانون اللبناني بعد التحُرك الفلسطيني، تحت َغطاٍء سياسٍي واضح من القوات اللبنانية، رئيساً ومسؤولين، الذين لم َيِجدوا سوى اتهام حزِب الله ومحور الممانعة، َوفق تعبيرهم، بتحُرك الشارع الفلسطيني...


خامساً: استقالُة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي بعد الإشكال العائلي الأخير، بالاتفاق مع قيادِة حزب الله َوفق معلومات الـ OTV، حيث قال: َفَّضلُت أْن أكوَن أباً على أن أكوَن نائباً.

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