جولة بقاعية لوزير المهجرين

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أصدر المكتب الإعلامي لوزير المهجرين غسان عطاالله البيان الآتي: "يقوم وزير المهجرين غسان عطاالله بجولة ميدانية تفقدية لمناطق في البقاع، تشمل قرى وبلدات شعت ودورس وبرقه ونبحا المحفارة وحوش بردى والقدام وجديدة والفاكهة وبعلبك ورأس بعلبك والقاع والهرمل ومجدلون، للاطلاع على أحوال هذه القرى والأضرار التي لحقت بها إبان الحرب الأهلية بهدف التعويض عليها، خصوصا أن هذه القرى مشمولة بالخطة الي أعدها عطاالله لإقفال ملف عودة المهجرين، مع الإشارة إلى أن هذه الجولة تتم، للمرة الأولى، لهذه القرى من قبل وزير للمهجرين، وذلك يومي غد الجمعة والسبت".