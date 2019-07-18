living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب رئيس اللجنة الطبية في مستشفى البترون طالب الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية

18
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اوضح نائب رئيس اللجنة الطبية في مستشفى البترون الدكتور يوسف ضرغام في بيان له المستجدات الراهنة في المستشفى، مطالبا "الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية".
 
واستهل ضرغام بيانه بالقول "فاجأتنا بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بمقابلات مع مدير المستشفى وبعض الاداريين والأطباء ورئيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون حول الأزمة المالية التي تمر بها المستشفى، معتبرين "أن مرد ذلك إلى وقف السلف المقدمة شهريا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدرة قيمتها بحوالي 150 مليون ليرة لبنانية من ستة أشهر".
 
واوضح "إن اللجنة الطبية في مستشفى البترون دعت إدارة الضمان الاجتماعي إلى الاستمرار في دفع السلف المذكورة في هذا الظرف العصيب"، مؤيدة بذلك موقف نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون.
 
وقال:"ان اللجنة تعتبر أن الأزمة المالية الحالية في المستشفى لها أسباب كثيرة منها شراء تجهيزات ومواد طبية غير ضرورية، وفتح مختبر للأنسجة لسنا بحاجة إليها في الوقت الحاضر مما فاقم في هذه الأزمة".
 
اضاف:"نود أن نوضح أن هناك كثير من الأمور تحسنت في المستشفى من فتح قسم لتمييل القلب وتطوير قسم الطوارئ والعناية الفائقة وقسمي التنظير والتصوير وغيرها علما أن معظمها جاء كهبات من اتحاد بلديات البترون ومؤسسة الوليد بن طلال وجمعيات أخرى".
 
ورأى "إن ما ورد في إحدى المقابلات من نية لدى الادارة في فتح قسم لزراعة الكلي يعتبر ضربا من الجنون، وندعو الجميع إلى التنبه من مخاطر جر المستشفى إلى هدر مالي إضافي وإغراقه في عجز لأسباب وإن لم تكن واضحة المعالم اليوم وإنما تؤشر إلى أمرين :تصعيب عملية إنتقال المستشفى إلى وزارة الصحة تمهيدا لخصخصتها من قبل مؤسسات أو افراد بحجة القدرة على سد هذا العجز وبذلك يضرب أهم مرفق حيوي استشفائي في المنطقة والجوار يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمعوزين".
 
ودعا "الجميع إلى عدم الانجرار وراء المناورات التي تحاك في الخفاء من أجل تسهيل خصخصة مستشفى البترون"، مطالبا "الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية كي لا يسهل على المصطادين في الماء العكر مخططهم الجهنمي، والمسؤولين كافة والمواطنين إلى الضغط بكافة الأشكال الديموقراطية لتحويل مستشفى البترون وبأسرع وقت ممكن إلى عهدة وزارة الصحة العامة وإخراجها من دائرة الخطر."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout