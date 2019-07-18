نائب رئيس اللجنة الطبية في مستشفى البترون طالب الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية

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اوضح نائب رئيس اللجنة الطبية في مستشفى البترون الدكتور يوسف ضرغام في بيان له المستجدات الراهنة في المستشفى، مطالبا "الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية".

واستهل ضرغام بيانه بالقول "فاجأتنا بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بمقابلات مع مدير المستشفى وبعض الاداريين والأطباء ورئيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون حول الأزمة المالية التي تمر بها المستشفى، معتبرين "أن مرد ذلك إلى وقف السلف المقدمة شهريا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدرة قيمتها بحوالي 150 مليون ليرة لبنانية من ستة أشهر".

واوضح "إن اللجنة الطبية في مستشفى البترون دعت إدارة الضمان الاجتماعي إلى الاستمرار في دفع السلف المذكورة في هذا الظرف العصيب"، مؤيدة بذلك موقف نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون.

وقال:"ان اللجنة تعتبر أن الأزمة المالية الحالية في المستشفى لها أسباب كثيرة منها شراء تجهيزات ومواد طبية غير ضرورية، وفتح مختبر للأنسجة لسنا بحاجة إليها في الوقت الحاضر مما فاقم في هذه الأزمة".

اضاف:"نود أن نوضح أن هناك كثير من الأمور تحسنت في المستشفى من فتح قسم لتمييل القلب وتطوير قسم الطوارئ والعناية الفائقة وقسمي التنظير والتصوير وغيرها علما أن معظمها جاء كهبات من اتحاد بلديات البترون ومؤسسة الوليد بن طلال وجمعيات أخرى".

ورأى "إن ما ورد في إحدى المقابلات من نية لدى الادارة في فتح قسم لزراعة الكلي يعتبر ضربا من الجنون، وندعو الجميع إلى التنبه من مخاطر جر المستشفى إلى هدر مالي إضافي وإغراقه في عجز لأسباب وإن لم تكن واضحة المعالم اليوم وإنما تؤشر إلى أمرين :تصعيب عملية إنتقال المستشفى إلى وزارة الصحة تمهيدا لخصخصتها من قبل مؤسسات أو افراد بحجة القدرة على سد هذا العجز وبذلك يضرب أهم مرفق حيوي استشفائي في المنطقة والجوار يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمعوزين".

ودعا "الجميع إلى عدم الانجرار وراء المناورات التي تحاك في الخفاء من أجل تسهيل خصخصة مستشفى البترون"، مطالبا "الضمان الاجتماعي وبأسرع وقت ممكن للعودة إلى تقديم السلف الشهرية كي لا يسهل على المصطادين في الماء العكر مخططهم الجهنمي، والمسؤولين كافة والمواطنين إلى الضغط بكافة الأشكال الديموقراطية لتحويل مستشفى البترون وبأسرع وقت ممكن إلى عهدة وزارة الصحة العامة وإخراجها من دائرة الخطر."