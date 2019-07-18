سيزار أبي خليل ينفي مشاركته في اي اجتماع لمناقشة موضوع قرار وزارة العمل

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صدر عن المكتب الإعلامي لعضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل البيان التالي:

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الرئيس الحريري والنواب علي عمار وسيزار أبي خليل وعدنان طرابلسي عقدوا اجتماعاً مع وزير العمل كميل أبو سليمان وجرى فيه الاتفاق على التراجع عن قرار وزارة العمل بحق العمالة الفلسطينية.

وفي هذا الاطار، ينفي المكتب الاعلامي للنائب سيزار أبي خليل مشاركته في أي اجتماع لمناقشة الموضوع المذكور لافتاً الى أنه يشارك حالياً في الجلسات النيابية لمناقشة الموازنة.

ويؤكد المكتب الإعلامي أن موقف التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لطالما تم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن التكتل في ما يخص تطبيق قانون العمل اللبناني.