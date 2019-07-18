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التيار الوطني الحر هيئة تنورين: يا بطرس حرب، تنورين مرتاحة، بربّك يكفي

18
JULY
2019
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بعد تغريدة بطرس حرب وقيام احد مناصريه بالتطاول على رجل مسن مؤيد للتيار الوطني الحر ، صدر عن التيار الوطني الحر هيئة تنورين البيان التالي:
بعد زلزال ضرب مصر، تملّق الشاعر مادحا الوالي:


"ما زلزلت مصر من كيد المّ بها انما رقصت من عدلك طرب"
يا بطرس حرب ، تنورين مرتاحة ، بربّك يكفي.


دعنا نصارحك بعيدا عن المتملقين ، تنورين يا "شيخ" لم ترقص من عدلك طرب.


تنورين عانت من تقصيرك ، من اهمالك ومن تعاليك واقطاعك ... يا بطرس هذه الحقيقة ولن نكون متملّقين .... ما معنى ان ترسل زعرانا يتطاولون على رجل كريم من تنورين ثم يأتي مناصروك ويتجمعون على المخفر للضغط على القوى الامنية وعلى المعتدى عليه والذي لجأ الى القانون لاننا نؤمن بدولة القانون ؟ اعرف يا بطرس، نحن لا نتملّق وخصوصا لا نخاف ... فحذار ان تضرب الاستقرار التنوري انتقاما من شعب رفضك ولن يتزلف ورد على استهتارك بالانماء سقوطا في صناديق الاقتراع ... كنا نتمنى منك بعض من الحكمة وانت الساعي لتوريث وحيدك فلا تشّوه توريثك العائلي لابنك بتطبيق مبدأ شريعة الغاب .


اما بخصوص طرقات تنورين، نشكر حرصكم عليها لانكم ابقيتم على الطرقات منذ ان تم افتتاحها في منتصف القرن الماضي ولم تسمح بشاحنات الزفت حتى، ولا بشاحنات التي تصدر الانتاج الزراعي ، فقط سمحت برخص المرامل والامثلة كثيرة ونستطيع التسمية اذا اردت، فحرصك على الفشل اوضح من كسلك الانمائي ولن ترقص تنورين طربا ابدا ، فنحن نربد انماء ونعمل وقد حققنا وسنحقق المزيد ونريد تنورين رائدة في السياحة البيئية والدينية فعد الى قوقعتك ، الى شرنقتك ، قاعد بهالجرد العالي والمتزلفون يرددون امرك يا بيك، تمرجل يا شيخ ومارس ما يليق باقطاعك ، فالشمس شارقة والناس قاشعة.

 

 

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