للبنانيات اللواتي وقعن ضحية هذا المحتال..!

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمــن الداخلي شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 10/07/2019 وفي محلة كورنيش المزرعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو: خ. ق. (مواليد عام 1987، مكتوم القيد) على متن سيارة نوع "ب ام" لون زيتي، جرى ضبطها.



بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بالاشتراك مع امرأة –العمل جار لتوقيفها-على سرقة مجوهرات بطريقة احتيالية من خلال الالتقاء بنساء في الشوارع يضعن مصاغ ذهبية، وايهامهن انه يرغب بالتبرع لاحد المراكز الخيرية او المساجد، ويدعي بانه لا يجوز شرعا استلام التبرعات بوجود مجوهرات فيطلب منهن نزعها، ويعمد لاحقاً على سرقتها.



وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم نشل وسرقة، كما تعرفت عليه سيدة من اللواتي وقعن ضحية اعماله، واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي.



لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن عليه، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.