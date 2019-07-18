مخزومي صوّت ضدّ الموازنة: غياب قطوعات الحسابات منذ 1993 أمر غير مقبول

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صوّت النائب فؤاد مخزومي ضدّ الموازنة، لافتا الى أن الدين العام بلغ 82 مليار دولار.



وسأل خلال كلمة له في المجلس النيابي: ماذا فعلنا لخفض هذا الدين وماذا ستفعل الموازنة لحل هذا الامر في ظل غياب السياسات النقدية اللازمة؟، معتبرا أن زيادة الـ2% على الصناعة لا تخدم مصلحة لبنان.



وشدد مخزومي على أن غياب قطوعات الحسابات منذ 1993 أمر لا يصدق وغير مقبول.



ولفت من جهة أخرى الى أن تخفيض اعتمادات وزارة التربية والتعليم العالي امر غير مقبول، مؤكدا ان انشاء محرقة في بيروت مرفوض بالمطلق لانه يشكل خطرا اكيدا على البيئة والصحة العامة.