بول كنعان: تنظيم عمالة الفلسطينيين مصلحة لبنانية وفلسطينية

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اعتبر رئيس "تجمّع موارنة من اجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان ان القرار الأخير لوزير العمل كميل ابو سليمان في شأن تنظيم عمالة الفلسطينيين في لبنان خطوة ينوّه بها ويجب استكمال تنفيذها لأنها تصب في مصلحة لبنان والفلسطينيين على حد سواء.

ورأى كنعان في بيان عقب اجتماع للتجمّع ان القرار الذي يلتقي مع القوانين اللبنانية يجب ان يكون محط اجماع لأنه قرار تنظيمي اداري، اما تحميله من قبل البعض خلفيات سياسية فيأتي في سياق الابقاء على الفوضى.

واشار كنعان الى ان لبنان آخر من يطالب بفحص دم حول موقفه من القضية الفلسطينية، وقد دفع الاثمان الباهظة على هذا الصعيد منذ اكثر من ستين عاما ولا يزال، يطالب بحق العودة ورفض التوطين، وعدم التوقيع على كل ما يسيء الى السيادة اللبنانية وحق الشعب الفلسطيني في دولته.