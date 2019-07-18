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استنادًا إلى قانون جامعة الروح القدس – الكسليك، عيّن رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، أعضاء مجلس الجامعة التالية أسماؤهم: الأب الياس حنا، نائب الرئيس الأوّل؛ الأب جورج القزي، نائب الرئيس للشؤون الماليّة؛ الأب طوني عيد، نائب الرئيس للشؤون الإدارية؛ الدكتور بربر زغندي، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية؛ البروفسور نعمة عازوري، نائب الرئيس المفوّض لشؤون التوظيف والشركات؛ البروفسور جورج يحشوشي، نائب الرئيس المفوّض للإعتماد؛ الدكتورة ريما مطر، نائبة الرئيس المفوضة للعلاقات الدولية؛ الدكتورة سيلين بعقليني، نائبة الرئيس المفوّضة لشؤون الطلاب؛ السيد خليل عبود، نائب الرئيس المفوّض لشؤون التطوير المؤسساتي؛ الدكتور بول زغيب، عميد كلية الهندسة المعمارية والتصميم؛ الدكتورة دانيال خليفة، عميدة كلية إدارة الأعمال؛ الدكتور جوزيف الأسد، عميد كلية الهندسة؛ الدكتور حنا مطر، عميد كليّة الطب والعلوم الطبيّة؛ البروفسور جوزف صعب، عميد معهد الدكتوراه؛ الأب جوزف مكرزل، مدير المكتبة العامة؛ الدكتورة غادة كرم، عميدة مشاركة في كليّة الحقوق والدكتورة سمر قزي، مديرة مختبرات الجامعة.

هذا ويتقبل رئيس الجامعة مع أعضاء المجلس الجديد التهاني يوم الجمعة ١٩ تموز الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم السبت ٢٠ تموز الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في حرم الجامعة في الكسليك.