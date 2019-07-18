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عناوين الصحف ليوم الخميس 18 تموز 2019

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الأخبار
حملة وزير القوات: «البعبع» الفلسطيني مجدداً
أرسلان: «العدلي» أو تحمّلوا مسؤولية الدم!
رسائل نصرالله تغيّر معادلات الصراع: جيش العدو من الهجوم إلى التحصين

البناء
قرارات وزير العمل حول العمالة الفلسطينية تتحوّل إلى قضية ساخنة... وعزام الأحمد إلى بيروت
الحكومة الأسبوع المقبل ولا بديل للمجلس العدلي... بانتظار الإخراج لا الإحراج لجنبلاط
الموازنة لليوم الثاني: مساءلة لازدواجية القوات... والغالبية النيابية: نعم للموازنة تعني لا للأسوأ

الديار
معضلة العجز تستدعي فرض رسم إستيراد
قطع الحساب هو «قطوع» للسلطة السياسية والمخرج المطروح ضعيف قانونيًا

اللواء
«عقارب الساعة» تعود إلى الوراء بين "القوات" و"تيار باسيل"
تمديد جلسات الموازنة يومًا و3% ضريبة على سلع القيمة المضافة.. وتحديد عدد المطلوبين أولوية إبراهيم
جلسات مناقشة الموازنة عرّت الحكومة المعلقة على شمّاعة باسيل

L'Orient-Le Jour
Des intérêts européens à plusieurs niveaux dans le Golfe

The Daily Star
Lawmakers set to ratify 2019 state budget

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