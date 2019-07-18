أسرار الصحف ليوم الخميس 18 تموز 2019

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البناء

خفايا

لاحظ مرجع سياسي كبير أنّ قرار وزير العمل الخاص بالعمالة الفلسطينية الذي لم يسبقه أيّ تشاور سياسي ضروري لإحاطته بأسباب النجاح وتجنيبه المطبات وردود الأفعال، أنتج جملة اتصالات محلية وخارجية برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، متسائلاً عما إذا كان الغرض منه هو سياسي قواتي يبدو أنه يحقق أهدافه حتى لو تمّ التراجع عن القرار أو تمّ تعديل بنوده…

كواليس

قال ديبلوماسي أوروبي إنّ أسوأ مصدر معلومات للتعرّف على حقيقة العلاقات الأميركية بالدول التي تحكمها توترات مع واشنطن هي تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي غالباً ما تكون معاكسة لواقع الحال وتهدف لمخاطبة الداخل الأميركي بلغة تطمين أو ادّعاء تحقيق مكاسب أو إظهار القوة وغالباً ما تكون التطمينات في ظروف مقلقة والحديث عن مكاسب في لحظات تراجع والتهديد في أوقات الضعف…

اللواء

همس

انطلقت سلسلة اتصالات بين رئيس حزب ومرجع مسؤول لتوضيح خلفيات موقف لجأت إليه الكتلة النيابية التابعة له.

غمز

لم يثر النواب المناقشون للموازنة «تجاوزات توظيفية» في أكثر من قطاع، في إطار المحاصصة، والوعود الانتخابية الماضية والمقبلة.

لغز

تبين أن وزيراً أثارت قراراته ضجة واسعة، لم يكن محيطاً بملف دارت حوله تلك القرارات؟!