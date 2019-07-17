ماريو عون خلال مناقشة مشروع الموازنة: اودها موازنة الانماء المتوازن

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القى النائب ماريو عون كلمة خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة قال فيها:"كلمتي عن الموازنة ليست بلغة الارقام بل بلغة ما سنفعل بتلك الموازنة وكيف ستصرف؟

اود ان تكون تحت عنوان "موازنة الانماء المتوازن" نظرا للاهمال الذي نعيش في قضاء الشوف خاصة حيث المعاناة كبيرة وكثيرة من كافة النواحي الانمائية. من ساحل الشوف الى جبله الطرقات سيئة للغاية والمياه غير متوفرة وفي بعض المناطق ملوثة او عالية درجة الملوحة، من المؤسف انه في العام 2019 هناك قرى من دون مياه.

لقد لحظت موازنة 2019 مشاريع اعتمادات وقوانين برامج وترتيبات مناطقية دون منطقة الشوف التي تعاني الكثير على هذا الصعيد، ويقولون لماذا لم يعود المهجرون الى بيوتهم حتى اليوم؟

في السنة الماضية اقر مجلس الوزراء تأهيل واستملاكات طريق رشميا - مجد المعوش ورصد مبلغ 5 ملايين دولار لهذه الغاية !! اسأل دائما عن مصير تلك الطريق الحيوية والتي تصل الشوف بعاليه وتسهل على اهالي الشوف الاعلى المجيء الى قراهم من دون جواب مقنع لا بل حجج واهية.

ومنذ اشهر عديدة كان قرار آخر لمجلس الوزراء بتأهيل وانشاء طرق عدة في رشميا - مجد المعوش وطرق معاصر بيت الدين الفوارة بريح نبع الصفا المغيرية مزبود شحيم البرجين وادي الست بقعاتا عين وزين وبتلون وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ولكن حتى الان لا شيء بما خص التنفيذ.

سنة 2009 صدر مرسوم اعادة بناء مستشفى الدامور الحكومية، ومنذ ذلك الحين لا شيء على صعيد التنفيذ رغم المراجعات التي لم تنقطع، وهي حيوية ومهمة لبلدة كبيرة كالدامور وجوارها والتي تزرع الطمأنينة في القلوب. حوادث الطرقات كثيرة على طريق الدامور كذلك الحوادث الصحية والقلبية والتي تؤدي لكوارث لبعد المستشفيات, كذلك الامر بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومي وقد انجز قسم كبير منه وتوقف العمل فيه منذ سنوات لتوقف الاعتمادات.

اضم صرختي الى صرخة النائب الزميل فريد البستاني من اجل استكمال هذا البناء من خلال لحظ ما تبقى من اعتمادات لانجازه.

ان موازنة 2019 حملت في طياتها صرف مبلغ 40 مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات للمهجرين وبعدها اقفال هذه الوزارة التي كلفت الخزينة مبالغ طائلة، وكانت احدى بوابات الهدر.

ان ثقتي كبيرة بمعالي الوزير غسان عطالله الذي كلف بهذا الملف والذي سنرى حلا له قريبا.