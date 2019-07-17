مصلحة الليطاني: منع ابحار زوارق السياحة والنزهة في بحيرة القرعون الا بترخيص

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، انه "بعد الكشف الذي أجرته المديرية العامة للنقل البري والبحري بناء لطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على زوارق السياحة والنزهة الراسية ضمن بحيرة القرعون، والذي اثبت عدم صلاحية هذه المراكب للابحار ضمن بحيرة القرعون ولا القيام بأي عملية نقل الأشخاص لحين استكمال كامل المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة سلامة الإبحار، لذلك، وحرصا على السلامة العامة يمنع ابحار كافة المراكب والزوارق من الإبحار في بحيرة القرعون الا بعد الحصول على ترخيص من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بعد استكمال كامل المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة سلامة الابحار من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري".

وارسلت المصلحة كتابا الى "وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ البقاع ومدير عام الامن الداخلي بمنع ابحار زوارق السياحة والنزهة الراسية ضمن بحيرة القرعون بعد ثبوت عدم صلاحيتها للابحار ولا القيام بأي عملية نقل الأشخاص".