الحرارة لامست الأربعين اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، ان درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم الاربعاء 17 تموز جاءت على الشكل التالي:
صور 39.7
صيدا 39.9
بيروت 37
طرابلس 33.5
زغرتا 36.5
تل عمارة البقاع 36
وأشارت إلى أن طقس الخميس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 27 درجة بقاعاً و 28 درجة ساحلاً – رياح غربية قوية – يطلب الانتباه في السباحة في البحر- احتمال أمطار متفرقة.
طقس الجمعة معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 29 درجة بقاعاً و 29 درجة ساحلاً - رياح غربية قوية – يطلب الانتباه في السباحة في البحر.
أما السبت فالطقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 30 درجة بقاعاً و 30 درجة ساحلاً .