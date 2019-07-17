الحرارة لامست الأربعين اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، ان درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم الاربعاء 17 تموز جاءت على الشكل التالي:

صور 39.7

صيدا 39.9

بيروت 37

طرابلس 33.5

زغرتا 36.5

تل عمارة البقاع 36



وأشارت إلى أن طقس الخميس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 27 درجة بقاعاً و 28 درجة ساحلاً – رياح غربية قوية – يطلب الانتباه في السباحة في البحر- احتمال أمطار متفرقة.



طقس الجمعة معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 29 درجة بقاعاً و 29 درجة ساحلاً - رياح غربية قوية – يطلب الانتباه في السباحة في البحر.



أما السبت فالطقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 30 درجة بقاعاً و 30 درجة ساحلاً .