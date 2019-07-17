بالصور - مؤسسة فريد البستاني أقامت حفل إطلاق الفيلم السياحي الترويجي " كنوز الشوف "

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مساء الثلاثاء ١٦ تموز أقامت مؤسسة فريد البستاني حفل إطلاق الفيلم السياحي الترويجي " كنوز الشوف " من قصر الأمير أمين - بيت الدين.

يذكر أن مؤسسة فريد البستاني قامت بإنتاج ووضع فيلم " كنوز الشوف " الذي يحكي بطريقة إبداعية عن الجماليات وتنوعها الموجودة في الشوف، وكل ذلك في قالب من الحركة الفريدة التي زاد من جمالها التقنيات الحديثة وحرفية التصوير والمشاركين فيه.



هذا وسيتم توزيع الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدكتور فريد البستاني، كذلك سيتم عرض الفيلم على أهم الشاشات التلفزيونية وكذلك في أهم صالات السينما اللبنانية.



حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية والإعلامية وعدد كبير من الوجوه البلدية والإختيارية من مختلف بلدات الشوف.

وقد حضر إلى جانب رئيس مؤسسة فريد البستاني نائب الشوف البروفسور فريد البستاني وعقيلته, السيدة نورا جنبلاط رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين, الآنسة داليا وليد جنبلاط، الدكتور عمر غنام ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ممثل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل منسق الشوف العميد جوزف نصار، النائب السابق ناجي غاريوس، الوزير السابق طارق الخطيب، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي، رئيس دير مار مارون مجدل المعوش الأب سمير غاوي، ممثل رئيس دير الجية الأب فرنسيس عساف، رئيس أنطش كنيسة سيدة التلة الأب جوزف بوعون، الشيخ نظام أبو خزام رئيس البيت اللبناني للبيئة، السيدة ماري تريز غفري ومعظم رؤساء وأعضاء مجالس بلديات ومخاتير الشوف وإقليم الخروب من الدامور الى الدبيه, مزرعة الضهر ومن المطلة الى دير القمر والمختارة وسرجبال وصولا إلى مجدل المعوش ومنطقة الحرف.



بعد النشيد الوطني تحدث نائب الشوف البروفسور فريد البستاني رئيس مؤسسة فريد البستاني.

وبعد كلمة الترحيب تحدث نائب الشوف عن الشوف مهد العلم والمعرفة ورجال الفكر والأدب، ومما قاله أن الشوف يمثل لبنان بتاريخه وحضارته ورسالته، والشوف موئل البساتنة وأرض أبو التنوير المعلم بطرس البستاني، وهو شوف كميل وكمال، اللذان طبعا الحياة السياسية اللبنانية بأسمى معاني الفروسية في الأخلاق والممارسة. كذلك تحدث البستاني عن معنى العيش الواحد الذي يتميز به هذا القضاء الذي لا يشبه غيره.

وقد أهدى البستاني الفيلم إلى شعب الشوف الأبي وكل اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ثم جرى عرض الفيلم ومن بعده أقيم حفل عشاء بالمناسبة.