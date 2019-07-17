حسين في جلسة مناقشة الموازنة: يبقى الأملُ بمشروعٍ اقتصاديٍ وسياسيٍ متكاملٍ

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كلمة النائب مصطفى حسين في جلسات مناقشة الموازنة‎:



دولةَ الرئيس،

الزميلات والزملاء...

إذا بدأنا بالشكل، فغالبيةُ الدولِ في العالمِ اليوم تَدرُسُ موازناتِها للعامِ المقبل، الا نحنُ في لبنان، فما زِلْنا، وخلافاً للدستور، نتناقشُ في مشروعِ موازنةِ سنةٍ مضى أكثرُ مِنْ نصفِها... وذلكَ مِنْ دونِ قطعِ حساباتِ سنواتٍ منصرمة... وهذا حقاً مؤسفٌ وطنياً ودستورياً ومالياً!

وإذا إنتقَلنا إلى الأهداف، نُلاحظُ مِنْ تصريحاتِ أحدِ كبارِ المسؤولينَ أنَّ مسارَ مشروعِ الموازنةِ أتى مِنْ أجلِ تلبيةِ رغبةٍ خارجيةٍ بالإصلاح، للحصولِ على أموالِ سيدر المشروطة، لا إنطلاقاً مِنْ حِسٍّ لبنانيٍ بضرورةِ مُعالجةِ الأزمة، بل الكارثةِ، التي وَصلنا اليها... وهذا حقاً مُؤسفٌ وطنياً ودستورياً ومالياً!



دولةَ الرئيس،

بإختصارٍ شديد أودُّ أنْ أتوجَّهَ اليومَ بسلسلةِ أسئلةٍ أتمنى الحصولَ على إجاباتٍ عليها...

لماذا وُضع مشروعُ الموازنةِ بناءً على حساباتِ الأرقامِ فقط وميزانِ الربحِ والخسارة؟ وأينَ الرؤيةُ الإقتصاديةُ الواضحة التي تُوضَعُ على أساسِها الموازنات؟ ولماذا لا تكونُ هناكَ خطةٌ خمسيةٌ أو عشريةٌ بدلاً من الإستمرارِ بـ"المفرق" سنةً بعد سنة؟

أَلَمْ يَحِنْ الوقتُ يا دولةَ الرئيس للإنتقالِ مِنَ الاقتصادِ الريعيِّ إلى الإقتصادِ المنتج؟

أحدُ كبارِ الإقتصاديينَ الموثوقينَ قال منذ فترة: حالاتُ الانكماشِ الاقتصادي لا تُواجَهُ بمزيدٍ مِنَ التَّقشفِ، بل على العكس، تُواجهُ بزيادةِ النشاطِ الاقتصادي. وعليه، فالتَّقشُّفُ المقررُ السيرَ بِهِ اليوم، قد يُؤدّي الى مزيدٍ منَ الانكماشِ الاقتصاديِ، ما ينعكسُ سلباً على الحلقةِ الاضعفِ في المجتمع...



وفضلاً عن ذلك أضيف: هل تَتَحَمَّلُ مناطقُنا المزيدَ مِنَ التقشف، وعلى رأسِها عكار المحرومةُ أساساً، والغائبةُ عن مشروعِ الموازنة اليوم؟ لماذا لا تُقَرُّ امتيازاتٌ وتسهيلاتٌ لإقامةِ مشاريعَ في عكار، وهنا تطولُ لائحةُ الإقتراحاتِ مِنْ اعفاءاتٍ للمصانعِ فيها، وتسهيلاتٍ للقروضِ لمشاريعَ جديدة، وغيرِها مِنَ الأفكار... فهذا ما يُحَسِّنُ الدورةَ الإقتصاديةَ ويُسهِمُ في انعاشِ وانماءِ مناطقَ مثلَ عكار، وليسَ برفعِ شعارِ التقشفِ بِوَجِهِ مآسيِنا وحاجاتِنا...

دولةَ الرئيس،

سمعنا مِنْ أكثرِ مِنْ مسؤولٍ عبارةَ أنَّ "البلدَ منهوبٌ وليسَ مكسوراً"، وسمعنا اللبنانيينَ يقولونَ للمسؤولين: "أعيدوا ما سُرِقَ مِنَ الدولةِ بدلَ فرضِ الضرائب"، وإنطلاقاً من هذا الكلامِ الرسميِ والشعبي معاً، نسأل: أينَ أصبحتْ حملةُ مكافحةِ الفساد، ولماذا لَمْ يُحاكَمْ أحد؟

أليسَ الأبدى أنْ ننطلِقَ مِنها لإستعادةِ الأموالِ المنهوبةِ مِنَ الدولةِ والشعبِ تحتَ شعار: "لا عفى الله عما مضى"...

ونُذَكِّرُ بأنَّ منطقَ الضرائبِ عادةً يكونُ لتقديمِ خِدْماتٍ للشعبِ مقابلَها، لا مِنْ أجلِ تشليحِ المواطنينَ أثمانَ فسادٍ استشرى، وتكبيدِهِم دفعَ الأموالِ مِنْ دونِ خِدْماتٍ في المقابل، لا في شبابِهِم ولا في شيخوخَتِهِم... لا صحياً ولا تربوياً ولا مِنْ أجلِ تحسينِ البنى التحتية...

وعليه، ثمةَ حاجةٌ لإعادةِ النظرِ بالتهرّبِ الضريبي والإعفاءاتِ الضريبيةِ القانونية لأنها تُشكّلُ مصدرَ إيراداتٍ مُهِمّ، وثمةَ حاجةٌ لرفعِ الغطاءِ عن المَحميّينَ والمَحظيين، وثمةَ حاجةٌ لرفعِ ضريبةِ الدخلِ او فرضِ ضريبةٍ على الثرواتِ بدلاً مِنَ الذهابِ الى الطبقاتِ المحدودةِ الدخل، والى رواتبِ وأجورِ القطاعِ العام، الذي نُقِرُّ كذلك بالحاجةِ الى تنظيمِهِ كي لا يبقى مَنْجَماً لدعمِ نظامِ الزبائنيةِ السياسية...

وما دمنا نَتَحدثُ عن القطاعِ العام، إسمحوا لي بأنْ أفتحَ هلالينِ لأتحدثَ عَنْ حقوقِ الطائفةِ العلوية... بالطبعِ لا نُحِبُّ الحديثَ الطائفيَ، وطموحُنا الوصولُ إلى دولةٍ مدنيةٍ تأخذُ الكفاءاتِ معياراً بدلاً من المذاهب. ولكنْ، ما دامَ هذا الوضعُ قائماً، فإننا نُطالبُ بحقوقِ الطائفةِ العلويةِ كاملةً في كلِّ المجالات، إذ لا يجوزُ أن يبقَى العلويونَ يُعاملونَ كمواطنينَ مِنَ الدَّرجةِ الثانية، ويَبْقَونَ محرومينَ مِنَ الوصولِ إلى قسمٍ كبيرٍ مِنَ الوظائفِ العامة رغم الكفاءةِ التي يَتَمَتَّعُ بها شبابُنا. وفي التعينات، نُصِرُّ على أنْ تكونَ حصةٌ للطائفةِ العلويةِ في وظائفِ الفئةِ الأولى والثانية وفي كل الهيئات، علماً أنها حقٌّ مشروعٌ وليست مِنَّةً مِنْ أحدْ ولا على حسابِ أحد...

دولةَ الرئيس،

يبقى الأملُ بمشروعٍ اقتصاديٍ وسياسيٍ متكاملٍ نَطْمَحُ إليهِ منذُ عقود... فعَساهُ يتحقَّقُ في القريبِ العاجل! وشكراً