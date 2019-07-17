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السفير البابوي نقل حرص الكرسي الرسولي على استقرار لبنان ووحدته ودعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"

17
JULY
2019
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نقيب المحامين وسفيرا الفاتيكان والنروج في قصر بعبدا
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، لقاءات دبلوماسية وقانونية كان ابرزها استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف  سبيتري والقائم باعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس. وقد تم خلال اللقاء عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.
 
ونقل المونسنيور  سبيتري حرص الكرسي الرسولي على استقرار لبنان ووحدته وما تميز به من عيش مشترك اصبح  نموذجا  يحتذى به. وفي هذا السياق نقل السفير البابوي الى الرئيس عون دعم الفاتيكان لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" حتى تكون مساحة تفاعل بين مختلف الحضارات والاديان والاثنيات، مشيرا الى ان الكرسي الرسولي سوف يتابع موضوع الاكاديمية ويتجاوب مع لبنان في كل ما من شأنه انجاز هذا المشروع المميز.
 
كذلك تم خلال الاجتماع البحث في الاوضاع الاقتصادية ومسار مناقشة الموازنة والتحضيرات المرتبطة بتوصيات مؤتمر " سيدر".
 
واعلم السفير البابوي الرئيس عون ان الكرسي الرسولي عين قائما جديدا للاعمال خلفا للمونسنيور سانتوس الذي سينقل الى امانة سر الدولة الفاتيكانية. وقد شكر الرئيس عون المونسنيور سانتوس على الجهود التي بذلها خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية- الفاتيكانية.
 
سفيرة النروج
 
دبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفيرة مملكة النروج في لبنان السيدة لينيه ليند Lene Lind لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان وانتقالها الى السفارة النروجية في مصر. وقد تمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مهامها الجديدة شاكرا ما بذلته من جهود من اجل تطوير العلاقات اللبنانية- النروجية في مختلف المجالات.
 
نقيب المحامين
واستقبل الرئيس عون نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق واجرى معه جولة افق تناولت امورا وطنية وقانونية ونقابية. كما تطرق البحث الى الدور المطلوب من النقابة في محاربة الفساد، والابعاد القانونية لقضايا الثروات الوطنية واستثمارها. ووضع النقيب الشدياق امكانات النقابة في تصرف رئيس الجمهورية لتحقيق الاهداف الوطنية التي يسعى اليها.
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