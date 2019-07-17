فريد البستاني: أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة

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أعلن النائب فريد البستاني أنه سيعطي صوته للموازنة كموازنة ضرورة، داعيا لنقاش جدي لخطة نهوض وانقاذ.



واعتبر البستاني في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، انها “ليست موازنة نهوض او اصلاح”، منوها بلجنة المال والموازنة على “عملها الدؤوب”.



وتساءل: “ما قيمة الديموقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبر منه عن مشاكلنا امام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع”.



ورأى انه “اذا اردنا موازنة حقيقية يجب ان نفكر بنهوض اقتصادي حقيقي للوصول الى الدولة الحقيقية، وموازنتنا اليوم مقسمة “شقف شقف” ولا روح فيها مثل اداراتنا”.



وقال: “التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبر عن رضى بل عن رفض الأسوأ، والأسوأ هو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب، ونجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب”.