لقاء تشاوري في وزارة البيئة عرض لخطة طوارئ لحل ازمة نفايات الاقضية الشمالية الاربعة

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إنعقد في وزارة البيئة قبل ظهر اليوم لقاء تشاوري لحل ازمة النفايات في أقضية زغرتا- الزاوية وبشري والكورة والمنية - الضنية ، وترأس اللقاء وزير البيئة فادي جريصاتي بحضور النواب ميشال معوض ، سامي فتفت وعثمان علم الدين، الوزير السابق بيار رفول ، النائب السابق جواد بولس ، محافظ الشمال رمزي نهرا، رئيس اتحاد بلديات زغرتا زعني خير، رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ، رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية غازي عواد ، رئيس بلدية زغرتا انطونيو فرنجية ، رئيس بلدية بخعون زياد جمال ومستشار وزير البيئة شاكر نون.

وقد إتفق المجتمعون على خطة طوارىء لحل أزمة النفايات في أقضية الشمال الاربعة لفترة انتقالية واقتراح باركينغ مؤقت مجهّز لاستيعاب النفايات المتراكمة في الشوارع بالتلازم مع درس مواقع بديلة مستدامة وايجاد حل متكامل لمعالجة النفايات للاقضية الاربعة مجتمعة بتنوعها الطائفي تترافق مع حوافز إنمائية وتعويضات للمنطقة المقترحة.

وأبدى وزير البيئة كل استعداد لمناقشة الحلول بأقصى سرعة والتواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري والاطراف المعنية، وأعرب النواب والمجتمعون عن مباركة القوى السياسية مجتمعة وهي تيار المردة والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحركة الاستقلال وتيار المستقبل والتكتل الوطني لأي خطة طوارىء لرفع الضرر البيئي الكبير عن صحة الناس وأولادهم توصلاً الى حلول غير جزئية، وكما إتفقوا على معاودة الاجتماع صباح يوم الجمعة في مكتب محافظ الشمال لمتابعة المستجدات.