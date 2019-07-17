"كبسة" مفاجئة على المطار

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه في سياق توجيهات رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية باعطاء اجراءات الصحة العامة والسلامة العامة الاولوية التي تستحق حرصا على صحة المواطن وسلامة غذائه، تكثف المفتشية العامة الصحية والزراعية والاجتماعية لعملها في المرافق الصحية والزراعية المختلفة.

وفي هذا الاطار قام فريق من المفتشين الصحيين في التفتيش المركزي بمرافقة المفتش العام السيدة نضال الراعي، بجولة ثانية مفاجئة للوحدات الادارية والفنية التابعة لوزارة الزراعة في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، لا سيما مركزي الحجر الصحي الزراعي والحجر الصحي البيطري التابعين لمصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير، وقد اطلع فريق التفتيش على الاجراءات المتخذة من قبل الموظفين الاداريين والفنيين سواء في ما خص السلع الوطنية المعدة للتصدير ام تلك السلع المستوردة، بحيث جرى التدقيق في سلامة هذه الاجراءات ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء او على شروط السلامة العامة الصحية المعمول بها في هذا الخصوص.